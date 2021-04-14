周三开市前可关注股票

（早报讯）在银行股上涨以及多数海指成份股上涨的有力支持下，本地股市昨日（4月13日）结束五天连跌，新加坡海峡时报指数回升13.97点或0.44％，闭市报3187.90点。

美国股市方面，道琼斯工商指数周二隔夜下跌，主要因美国呼吁暂停使用强生疫苗，因出现血栓病例。消息传出后，造成美股短线下跌。道琼斯工商指数收低0.2%，标普500指数上涨0.29%，纳指收高1.05%。

下列为今早开市前可关注股票：

1. 怡和控股（Jardine Matheson）收购怡和策略（Jardine Strategic）的献议前天获怡和策略股东大会批准后于今天生效。怡和策略昨日开始停牌，明天将除牌。怡和控股昨日股价涨1.09％，收报65.07美元。

星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）昨日开始取代怡和策略成为海指成份股。

新交所指出，该信托在海指的权重约1.3％，这使海指有多达七只房地产投资信托，权重合计约15％，是继金融和工业之后权重居第三的领域。

2. 荣南控股（Yongnam Holdings）将以每股7.6分的价格私下发售1亿零452万股新股，筹集总额794万元资金。新股发售价比周一该股交易量加强平均价低了9.85％。

3. 新电信（Singtel）与盛裕控股集团（Surbana Jurong）宣布建立战略联盟，结合科技与基础设施以创造智慧城市方案，加速主要行业的转型。

4. 欧圣集团（Oceanus Group）昨日透露已向新加坡交易所提交申请，希望从新交所观察名单除名。

5. 城市发展（CDL）和马来西亚IOI集团（IOI Corporation）联合发展的美芝路综合项目风华南岸（South Beach）获得总值12亿2000万元的五年期绿色贷款。

这两家公司所组成的South Beach Consortium（简称SBC）财团，是从星展集团、大华银行、马来亚银行、三井住友银行（SMBC）和华侨银行获得这笔贷款。这是本地至今最大宗的绿色贷款之一，星展集团是贷款的首席绿色顾问，大华银行则是绿色顾问。

这笔贷款将用于风华南岸的项目再融资，以符合城市发展2019年开始推行的可持续金融框架。