涉22次泄露冠病病例数据 卫生部女官员被控上庭

（早报讯）卫生部女官员涉嫌22次泄露官方的冠病病例数据，还应一名女子的要求，擅自登入政府数据库查阅一名确诊病患的资料，女公务员和女子今早（4月14日）双双被控上国家法院。

赵征（36岁）案发时是卫生部数据管理部门副组长，她被控24项控状，包括抵触官方机密法令和滥用电脑法令，而群组女成员唐琳（36岁）则被控10项抵触官方机密法令的控状。

根据警方昨晚发出的文告，当局于2020年4月16日接获公众举报，指在卫生部还未发布当天官方的冠病病例数之前，该消息疑似已经在网上泄露。

调查揭露，涉案的赵征是经授权接收有关冠病疫情机密信息的公务员。然而，她被指在去年3月和4月期间，曾22次把当日冠病病例数分享到一个私人聊天群组里，该群组成员还包括一些未经授权、不能接收机密信息的人。

其中一些成员在收到机密信息后，在卫生部尚未发布官方消息之前，就已经把当天的病例数传播出去。其中，64名错误接收以及／或者传播信息的人，将接获警方发出的严厉警告或书面劝告。

警方进一步调查揭露，在上述私人聊天群组中的唐琳，被指让女公务员查看一名确诊冠病病患的资料。女公务员被指擅自登入政府数据库，提供相关资料给女子，因此抵触滥用电脑法令。（人名译音）

赵珍和唐琳目前分别以1万元和5000元保释在外，案展5月25日过堂。（人名译音）