政府设包容性商业中心 为残疾人士提供在职培训

（早报讯）社会及家庭发展部设立的首家包容性商业中心预计后年起试行运作，届时可为约50名残疾人士提供更多就业和在职培训机会。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高今天（4月14日）走访新加坡协助残障人自立局后，分享了政府下来将如何在第三个加强残疾服务总蓝图下协助残障人士。

过去两年来，分别着重于探讨就业和独立生活课题的两个第三个加强残疾服务总蓝图工作小组咨询了近300名残疾人士、他们的家属等人的意见后，于今天公布共21项改善残疾人士就业与生活的建议。

当中有10项建议旨在协助特需学生为就业和未来经济做好准备，包括设立包容性商业中心（Enabling Business Hubs）。除了有雇主提供就业机会，这些商业中心也将有特别为残疾人士而设的服务，包括有职业导师从旁提供就业援助。

马善高受访时说，不管是有身体方面的残疾、自闭症、听障或视障，当局都希望他们能受惠于下来将设立的包容性商业中心。

他认为，更好的做法是尽可能在不同区设立多个包容性商业中心，好让这些提供就业培训与援助的设施能更靠近残疾人士的住家。

政府也将于今年上半年设立两个社区伙伴小组，分别探讨如何改善中央商业区和建屋发展局市镇的环境与设施，为残障人士提供更大的出行便利。