行驶中轿车 尾部突猛烈“弹起”

（早报讯）一辆直驶中的轿车尾部突然像电影画面般被巨大的力量“弹起”，司机过后停车查看，发现原来是马路上的煤气孔盖不知何故松脱后将汽车“弹起”，整个惊险的过程被尾随车子的行车记录器拍下。

面簿专页Sg Road Vigilante昨天（4月13日）贴文，指这起惊险的事件发生在上个星期天（11日）下午4时56分，地点是义顺一带的路段。

根据上载的一段59秒视频画面，路段共三条车道，一辆白色宝马轿车直驶在最左边的车道，突然路面有东西弹起，导致车子的后半部直接“弹起”，车子的零件还飞溅散落在马路上。

从画面中，可感觉到到弹力的猛烈，车子弹飞后冲向中间车道，幸亏司机即时刹车停下车子，后面的车子也跟着刹车停下。

司机下车后查看后，发现原来是马路上的煤气孔盖被弹飞，至于煤气孔盖为何会弹飞导致轿车被弹起，有待当局进一步调查。

现场照显示，煤气孔盖被抛飞到路边，长方形的煤气孔盖上面有一条铁链，不知是什么因素导致煤气盖弹飞，连铁链都断裂。

据《慈母舰》报道，盖子上印有“PGAS”的标志，相信是属于新加坡煤气公司（PowerGas）所有。新加坡煤气公司拥有和管理新加坡所有煤气管，同时负责天然气输送。

贴文中也指出，司机立即联系公用事业局和陆交局，当局有派工作人员走访现场，车子也被拖车脱离现场。