盛港居民申诉电梯有人乱小便 一周四次臭难忍

（早报讯）盛港组屋电梯出现尿液，电梯不时发出一股难闻的尿渍骚味，居民不敢坐电梯改为走楼梯，还有居民自行为电梯抹地。

一名网民日前在面簿网页“Complaint Singapore”贴文，申诉盛港一带的电梯，一周内有四次发现地上有尿液，让他觉得很恶心。他称已投诉市镇会，但是仍有人在电梯乱小便。

记者走访现场向居民打听，出现尿液的两个电梯坐落在盛港河谷弯（Rivervale Crescent）第183C座组屋。

住在该座组屋8楼的女居民说，过去一年就发现电梯出现尿液，但最近出现的次数频繁，一个星期里出现四五次，随地大小便的行为没有公德心。

不愿具名的她说，湿哒哒的尿液没有即时被清理，导致干后发出尿渍骚味，臭味熏鼻。

电梯里有安装电眼，电梯附近贴有“不要乱尿尿”的告示，但肇事者仍不畏惧地乱小便。

许多居民都怀疑乱小便的肇事者可能住该座组屋，一些居民说，在组屋底层喝酒的人，或许酒醉尿急“就地解决”。

据记者观察，两间电梯都出现尿渍，电梯的上方角落也装有电眼，相信有捕捉到乱小便的画面。

电梯附近的柱子可见一张“不要乱小便”的告示，根据环境公共卫生法令（Environmental Public Health Act），在公共场所小便是犯法的，初犯者可被罚款高达1000元。