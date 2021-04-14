送货员霸占残疾人士车位 还呛阿叔：去报警咯！

（早报讯）送货员车霸占残疾人士车位，导致一巴士的乐龄人士等逾15分钟，无法下车。

这起纠纷发生在昨天（4月13日）早上10时许，地点是榜鹅径（Punggol Walk）第213座组屋附近的停车场。

巴士司机刘汉贵（55岁）为残疾人士福利协会（Handicap Welfare Association）载送残疾和乐龄人士已有15年之久，他联系《新明日报》申诉，经常有送货员或非残疾人士霸占残疾人士的停车位，为他和乘客带来不便。

他指出，残疾人士停车位的空间较大，有斜坡方便轮椅使用者上下台阶，但却常有人霸占车位，耽误他和乘客的时间。

“我专门载残障人士和坐轮椅的老人去做物理治疗、或看医生。昨早一名送货员将货车停在这个车位，结果我的乘客下不了车，大家等了超过15分钟，他才姗姗而来。”

他称，司机下来后，他上前好声好气告诉他不可以停那里，却被对方骂，还呛他：“如果你不爽，你去报警咯。”

他说，送货员之后匆匆离开，自己也没和他继续争论下去，但类似事件层出不穷，他已经忍了15年，近几年学会用手机后，这次才将对方货车的照片拍下，希望告诉公众切勿将车停在残疾人士的车位。

根据建屋局网站资料，非法停在预留车位，或没显示法定标签者，可被罚款35元至200元不等，按车辆种类而定。