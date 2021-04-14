醉汉跟踪女郎伸狼爪 判坐牢四周

（早报讯）醉酒无业汉跟踪女郎，称对方胸大“两只手不够握”，还动手非礼她臀部，被判坐牢4周。

这起事件发生在去年8月13日晚上9时许，地点是小印度实龙岗路一带。

被告是51岁的普利塔万（译音），来自马来西亚，案发时无业。

他面对一项非礼罪和一项言语侮辱罪，控方以其中一项提控，余项将由法官下判时一并考虑。

受害人是一名37岁女子，为保护受害人身份，法官下令媒体不得报道可能泄漏受害者身份的资料。

案情显示，受害人案发当天与朋友在小印度一带吃晚餐后，一同步行到花拉公园地铁站时，注意到被告正跟踪她们。

被告当时喝醉酒，途中受害人听到被告用淡米尔语说“两只手不够握”、“是天生还是人工的”，认为是在指自己，便转身质问被告。

被告边说“两只手不够握”，边用手示意受害人的胸部，指对方胸大，受害人大喊让被告走开。

岂料，被告继续跟踪她们，还称自己说的是实话，受害人忍无可忍，拿出电话拍下被告的照片并报警，被告居然开始摆拍，还一直重复说“拍好看一点”。

受害人共报警两次，被告则趁受害人第二次讲电话时，刻意从她身后走过，用右手手背摸了她的臀部，受害人马上大喊，也吓得发抖和哭泣。

控方表示，被告持续跟踪且刻意出言侮辱和非礼，对受害人造成很大的影响，她案发后失眠，也会在半夜喊着从睡梦中惊醒。

被告求情时说，他当时喝醉，非常后悔，请求法官轻判，也希望能打电话通知在马国的家人。

法官最终判他坐牢4周。