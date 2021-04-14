接种后染病港口客工 156名密切接触者都是阴性

（早报讯）接种疫苗后仍感染冠病的海运业客工没有出现症状，与他曾有密切接触者和同宿舍客工的检测结果也都呈阴性，显示疫苗有效地防止人们染上重症，而且能大幅度降低被感染者进一步传播病毒的机率。

交通部长王乙康周三（4月14日）在面簿发表贴文，对上个星期天（4月11日）被通报确诊的海运业客工病例进行说明。他也鼓励人们接种疫苗。

王乙康在贴文中说，染病客工曾与156人有过密切接触，但这些人目前的检测结果均呈阴性，他们会在隔离期结束前再度接受检测；与他同宿舍的1500名其他客工，目前的检测结果也都呈阴性。

王乙康说，流行病学调查仍在进行中，但客工在接种疫苗后已经产生抗体，他没有出现症状，而是在对港口工人进行的例常测试中发现染病。

王乙康强调，上述病例显示已完成疫苗接种者仍有可能感染冠病，但疫苗有效地防止人们染上重症，而且能大幅度降低被感染者进一步传播病毒的机率。

他说：“我们继续大力鼓励每个人在轮到时接种疫苗，以此保护自己和他人。”

王乙康也透露，染病客工在超过一年前抵境，是来自印度的集装箱绑扎专员（lashing specialist）。

“这名客工的工作内容是在港口起重机移动集装箱之前，对集装箱进行绑定和松绑。他们戴着口罩、手套和头盔等防护装备，而且不允许与船员有任何互动。”

王乙康也说，客工已经在上个月4日完成疫苗接种程序。

卫生部日前发布的文告指出，染病客工1月25日和2月17日相继注射了两剂疫苗。如果按第二剂疫苗接种两周后计算，他对冠病的免疫应该从3月4日开始生效。