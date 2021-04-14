触犯反洗黑钱及反恐融资条例 瑞士私人银行遭金管局罚款100万元

（早报讯）瑞士私人银行嘉盛银行（Bank J. Safra Sarasin）的新加坡分行遭新加坡金融管理局（MAS）罚款100万元，因它触犯反洗黑钱（Anti-Money Laundering）及反恐融资（Countering the Financing of Terrorism）条例。

金融管理局文告指出，这笔罚款是考虑到嘉盛银行该分行采取的补救行动，以解决金管局确认的不足之处。

文告说，在2014年3月至2018年9月，嘉盛银行该分行严重触犯了金管局的反洗黑钱及反恐融资条例。嘉盛银行该分行发生这些违反条例之事，是因为它在引介新客户和持续监察与客户的业务关系方面，存在管制程序上的重大失误。这使到嘉盛银行该分行有更高风险成为被用来进行非法活动的渠道。

金管局特别指出嘉盛银行该分行的两个失误：

一、该分行没有用适当及合理的方法，针对有较高洗黑钱和恐怖主义融资风险的客户和它们的拥有者，确认他们的财富和资金来源。在许多情况下，该分行依赖客户的陈述，并没有取得资料加以证实；

二、该分行没有对客户没有明显经济目的的不寻常数额或模式的交易，充分查询有关背景和目的。

金管局已要求嘉盛银行该分行，委任独立者验证银行补救措施的有效性，并向金管局报告结果。

金融管理局助理局长（政策、付款与金融犯罪防范）吕秀仪说：“从事私人银行业务的金融机构必须警惕防范处理非法财富的风险。鉴于私人银行客户的信息资料可能很复杂，用客观证据对客户关于财富和资金来源的陈述进行审查和佐证，是尤其重要的事。金融机构的董事会和高层管理人员，必须严格监督主要的反洗黑钱和反恐融资控制的执行。”