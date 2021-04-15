新增社区病例 与三起早前确诊输入病例相关

（早报讯）我国昨日（4月14日）新增的社区病例是持短期探访证的44岁巴布亚新几内亚男子，他没有出现症状，但与三起较早前确诊的输入型病例相关。这四起病例已被归入一个新的感染群。

根据卫生部文告，昨天确诊的这名男子3月25日从澳大利亚飞抵我国参与工作项目。他上个月23日、25日和28日进行了三次检测，结果都呈阴性。

男子随后按受限制行程活动，大致只到过工作场所与住处。男子31日检测结果为阴性，但他与两名4月1日确诊的病例因工作有接触，被送往指定设施隔离。

男子2日检测结果仍呈阴，不过12日的检测结果改呈阳性。男子13日送院治疗，目前血清检测结果仍未出炉。

由于男子前几次检测的结果都呈阴性，卫生部将他列为社区病患。

卫生部认为他有可能因为与上述两名确诊病例接触而染病，而这两人又可能因为与另一名早前确诊的病患同机而被感染。这四起病例已经被归入同一个新的感染群。

我国昨天新增27起冠病确诊病例。除上述社区病例，其余26起都属境外输入，其中22起是无症状病患。

输入病例中，一人是新加坡公民，四人是永久居民，分别从印度和菲律宾返新；一人持直系亲属证从斯里兰卡抵境；一人持短期探访证从菲律宾抵境准备登船工作；两人持工作证件分别从印度和尼泊尔入境。其余17人持工作准证，来自孟加拉、印度和印度尼西亚，当中四人是女佣。

确诊病患近期到过的地点没有增加。截至昨天中午，本地累计确诊病例达6万零719起。目前仍有61人留院治疗，其中两人在加护病房，另有236名情况良好但检测仍呈阳性的病患在社区设施隔离和治疗。

昨天共有18人出院或迁出隔离设施，累计康复人数增至6万零392人。