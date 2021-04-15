周四开市前可关注股票

（早报讯）我国第一季经济数据超出预期消息并未提振市场情绪，本地股市交易淡静，横摆作收。新加坡海峡时报指数昨天（4月14日）微跌8.51点或0.27%，闭市报3179.39点。

美国股市周三隔夜收盘涨跌互现，纳斯达克指数和标普500指数收低，尽管后者盘中一度再创新高，且大型银行在财报季第一天也公布了亮眼的业绩。道琼斯工商指数收高0.16%，标普500指数收跌0.41%，纳指收低0.99%。

下列为今早开市前可关注股票：

1.城市发展（CDL）今早发布最新版本的《可持续性报告》（Sustainability Report）。该公司在回顾过去一年（2020年1月1日至12月31日）的可持续表现时指出，它的碳排放强度比2007年减少了44％，达到了2020年中期目标，并且有望实现在2030年减少59％的长期目标。

公司也说，从2012年到2020年，通过在所有商业建筑进行节能改造装置和举措，公司节省超过3000万元的能源开支。

2.新电信印度联号Bharti Airtel昨天宣布新的公司结构。预计这将加强公司在推动业务发展方面的重点。其中，公司将侧重印度迅速发展的数码机遇，同时让它能够释放价值。

新的构架设想将Airtel Digital纳入上市公司Bharti Airtel，使到Wynk Music，Airtel X stream，Airtel Thank，Mitra Payments等所有数码资产，将纳入同样一个平台。这个新平台目前有100多万名零售商使用，同时也将为Airtel广告，Airtel IQ，Airtel Secure，Airtel Cloud和所有未来数码产品及服务所使用。

3.金光置地（Sinarmas Land）昨天闭市后宣布，以7200万英镑（1亿3180万新元）脱售在伦敦的永久地契办公与住宅房地产Unlimited House。

该集团说，假设脱售是在去年底生效，考虑到售价与5650万英镑的形式净资产值，它将获得约1560万英镑的收益。每股有形资产也会从1.02元提高至1.03元。该股维持在0.245元。

4.停牌公司和隆集团（Hoe Leong）披露，布城司法宮（Federal Court）已在3月9日驳回起诉人Auspicious Journey的上诉，并指示吉隆坡高庭计算赔偿额。高庭在3月12日已得知上诉结果，下一回处理这起案件是在明天。

上诉源于Auspicious Journey起诉Ebony Ritz的官司。和隆是Ebony Ritz主要股东，诉方则是少数股东，诉方在该起诉讼中起诉和隆在处理Ebony Ritz的事务时打压小股东。

5.目前停牌的Falcon能源（Falcon Energy）披露，针对本月30日举行的协议会议，公司继2月发出协议文件，也在本月14日发出协议文件的附录。