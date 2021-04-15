吴明盛和Singapore Uncensored接获更正指示

（早报讯）发表有关接种冠病疫苗会导致中风或心脏病的不实陈述，人民力量党秘书长吴明盛的两个面簿页面，以及网络新闻平台Singapore Uncensored接获更正指示。

卫生部通过防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）办事处，针对吴明盛于本月2日和7日在Goh Meng Seng (Satu Singapura)和Goh Meng Seng People's Power Party两个面簿页面发表的贴文，以及Singapore Uncensored于7日在网站和面簿页面刊载的文章，发出三个更正指示，要求上述平台张贴指示。

吴明盛和Singapore Uncensored都已在相关面簿贴文和文章张贴更正指示。

卫生部今天（4月15日）发文告说，最近有谣言指接种冠病疫苗，与出现中风和心脏病的几率存在明显的因果关系。

也有第三方通过转发个人对疫苗反应的经验分享，利用这些信息对疫苗相关不良反应提出未经证实的说法。尽管原本的贴文已被删除或设为非公开的，这些人还是继续这么做。

吴明盛和Singapore Uncensored都在7日转载一名81岁男子在接种疫苗后逝世的面簿贴文，吴明盛也在2日转载一则称接种疫苗导致一名医生中风的贴文。

卫生部强调，这些指控都是不实的。截至本月14日，尚无可靠证据显示目前我国批准并提供的辉瑞和莫德纳疫苗会增加出现心脏病或中风的风险。