民防部队将推出第七代救护车和新一代指挥车

（早报讯）时隔约20年，民防部队结合新科技推出新一代指挥车，一个按键就能自动延伸，成为可以容纳多达29人的流动指挥中心；第七代救护车也配有自动消毒系统和自动抬放担架系统，将伤患者更安全地送往医院。

民防部队今天（4月15日）举行的常年工作计划研讨会，主题为“国家救星：新前沿”（A Nation of Lifesavers: New Frontiers）。

在今天的常年工作计划研讨会上，民防部队也介绍了新一代指挥车和第七代救护车；此外，民防学院也会进行为期三年的重新发展计划，将加入多项创新功能，以增强学员培训的真实感和有效性。

民防部队与国防科技局（DSTA）和新科工程（ST Engineering）合作，结合先进科技推出新一代的前进指挥车（Forward Command Vehicles）和指挥车（Command Vehicles）。

这一批指挥车将在今年下半年上路，共会有五辆指挥车和八辆前进指挥车。

民防部队指出，指挥车只要一个按钮就能自动延伸，车厢内可容纳多达29人。记者走入延伸后的车厢内发现，里头是一个完整的临时指挥中心，设有桌椅并能够投放多达12个画面的大银幕，能投放实况画面、四周电眼画面和地形绘测图等。

民防部队也和内政科技局（HTX）合作，推出第七代救护车，预计将在今年8月上路。

第七代救护车的新功能包括能自动消毒功能，只要把救护车门关上按下按钮，20分钟后车内就会自动消毒干净。

为了更安全的运送伤患，新的救护车还设有自动抬放担架系统，只要把担架放在系统上，就能自动把伤者抬入和放下救护车。

新一代救护车也加入新的信息系统，让伤患还未抵达医院前，医院的医护人员就能查看伤患者记录。

内政部长兼律政部长尚穆根在录制的致辞视频中表示，冠病疫情期间的工作对前线人员来说不容易，像是紧急医药服务（EMS）的人员有四个月须要穿上全套防护装备进行工作，是又热又不舒服的。

尚穆根说，民防人员一共载送了8300个疑似病例，其中有2000人是确诊病例。“我们为所有愿意挺身而出面对这些风险和挑战的人员感到自豪。我非常感谢你们每一个人。”

尚穆根表示，民防部队在科技培训和学习进行大量投资，让民防人员能够在安全的情况下，使用虚拟现实来进行大型或复杂事故的训练。“愿景是能够以不同的科技拯救生命。”