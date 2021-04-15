客工非礼二女 被判坐牢打鞭

（早报讯）客工刻意撞倒13岁女学生，再假意扶起女生时，一手搂腰，另一手袭胸，隔天再重施故技，非礼另一女郎，昨天（4月14日）被判坐牢20个月及打鞭三下。

被告是32岁的拉曼，案发时是一名客工，受害人分别是13岁的女学生和30岁女子。为保护受害人身份，法官下令媒体不得报道可能泄漏受害者的身份资料。

案情显示，今年1月28日傍晚5时30分许，受害人放学后，准备前往纬壹城（One-North）地铁站。

被告见女生后，刻意走向她的方向，把女生撞倒在地。这时，被告趁机伸手搂住女生的腰部，另一手则抓她的胸部。

女生连忙转身，但被告不愿停手，继续袭胸，还抚摸她的腹部。女生非常害怕，试图逃跑，怎料被告竟追上前，还抓着女生的背包，阻挡她的去向。

随后，被告拉女生的衣角，企图脱下女生的衣服，女生拼命挣扎，大喊要被告住手。但被告不放手，还拉女生的衣领。

女生立即拨电向母亲求助，被告见状尝试阻止，女生成功联系上母亲，后者报警求助。

隔天早上7时10分许，被告又再重施故技，这次对另一名30岁的女郎伸出狼爪。

女郎案发时是学校职员，被告见到她后刻意撞她，趁机袭胸。女子被非礼后，质问对方，立即阻止他离开。

被告吓得拔腿逃之夭夭。女郎随后告诉上司，上司到事发地点与女郎见面后，两人一同返校。

结果两人刚好在路上碰见被告，女郎连忙拿起手机拍被告，大喊：“是他！是他！”

学校保安上前追逐，但被告已不见踪影。

法网恢恢，被告最后被逮捕，昨天被判坐牢20个月及打鞭三下。