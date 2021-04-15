不让学生淋雨 南华中学校务经理雨天供伞

（早报讯）暖心！南华中学校务经理自发为学生遮风挡雨，雨天供伞不让学生淋雨上学。

洪文通（47岁，总裁）日前载儿子上学，经过金文泰一带的南华中学时，遇上感人的一幕。他在推特上贴文表示，当时下着雨，一名“老师”手推一架子的雨伞过马路，并在斑马线的另一端，靠近巴士站的地方为学生提供雨伞，让没带伞的学生不至于淋雨。

南华学校发言人向《新明日报》证实，热心员工其实是学校的校务经理朱义顺，负责维持校舍的整洁，并在斑马线旁监督交通之余，逢雨天便为学生准备雨伞。副校长李国文（52岁）受访时透露，原来“送雨伞”是该校学生理事会成员在2012年初次倡议的，并从2018年起有系统的实施。他表示，这项计划原本由在校学生负责在下雨天为在学校对面巴士站下车的同学送伞，但自去年阻断措施以来，由教职员代为负责。

去年10月到任的校务经理朱义顺（49岁）提出了新办法，购入能装20把雨伞的伞桶，雨天时分别放在校门口和对面的巴士站。学生下车后从桶内取伞，撑伞过马路之后放入另一个桶中，一旦装满，朱义顺会负责将两个桶对调，好让新一轮的学生使用。他表示，天气阴晴不定，一些学生出门时或没想到要携带雨伞，背着书本出门已很重，这么做并非要宠坏学生。

副校长李国文欣慰的表示，这项倡议由学生理事会成员提出，长期也是由学生负责，不仅发挥了同学们解决问题的能力，也体现出大家互相关怀的心意。

“很高兴同学们能通过实践，培养关爱之心。”

目前遇到雨天，早在6时30分到校的职员，包括校长也会为学生送伞。