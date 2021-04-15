要他先掏钱帮买饮料 顾客豪赏送餐员1000元小费

（早报讯）送餐员自掏腰包帮顾客买1元饮料，结果竟得到1000元小费！本地YouTube频道主大手笔犒赏送餐员，送餐员拿到巨额小费时感到难以置信。

一名本地“油管客”（YouTuber）本周一（4月12日）在自己的频道“Sneaky Sushii”发布了一段长6分04秒的视频，内容是他通过GrabFood送餐平台点餐，然后再打赏送餐给他的三名送餐员。

这名油管客在视频一开始就说，自己爱吃美食但很懒惰，因此送餐员可说是他的“救星”。为了答谢送餐员，他准备了1250元的现金来打赏三名送餐给他的送餐员。

他先是点了饮料，然后在第一名送餐员准备离开时，给了他一张50元作为小费。这名送餐员感到相当惊讶，连声向他道谢。

然后他点了快餐，并给了送餐员200元的小费。对方一手接过现金，然后问“真的吗？”

当他得知对方是认真后，送餐员连连道谢，开心离去。

最后，油管客点了晚餐，下单后才发现忘记点饮料，他于是打电话给送餐员，希望对方能自掏腰包先购买饮料，这名送餐员听后也爽快答应。

他说，这名送餐员是以步行的方式送餐，因此他或许值得拿到1000元的小费。

送餐员抵达后先向顾客道歉，因为自己到巴刹购买较为便宜的饮料给他。油管客则称自己没有零钱，然后掏出一叠50元钞票，说要给送餐员1000元。

这名送餐员吓了一跳，说：“为什么要给我1000元，这（饮料）哪里有1000元，1元而已。”

尽管油管客让送餐员收下这笔钱，但送餐员仍感到难以置信，一直问为什么。送餐员也透露，自己一天赚大约100元。

油管客接着打趣说，或许送餐员收了小费之后，可以休息几天。