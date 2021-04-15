8580条私烟藏混凝土板偷运入我国 六外籍男子被捕

（早报讯）不法之徒将私烟藏在混凝土板中偷运进新加坡，关税局官员突击本茱鲁一家货仓，当场逮捕六名外籍男子，起获8580条漏税烟。

新加坡关税局昨天（4月13日）发文告指出，关税局和移民与关卡局人员在4月8日晚上展开联合行动，到本茱鲁一家货仓取缔走私香烟。

当执法人员抵达时，几名男子正在用锤子击破多个混凝土板（concrete slabs），原来这些混凝土板的中空部分藏着一个个盒子，执法人员怀疑盒子里面藏着逃税香烟。

当执法人员进入仓库展开突击行动时，几名男子正把部分盒子装上拖车，打开一看里面果然装着一包包私烟。五名马来西亚籍男子和一名印度尼西亚籍男子当场被捕，六人的年龄介于22岁至37岁之间，当局已对六人采取法律行动。

这次行动共起获8580条漏税烟，漏报的关税和消费税额分别超过73万2730元和5万8780元。

关税局强调，购买、贩卖、转交、储藏、拥有或是任何处理漏税物品都是严重的罪行。在关税法令（Customs Act）与消费税法令下，触犯法令者可被罚款高达逃税额的40倍金额，或坐牢最长六年，或两者兼施。

公众若有关于走私、逃避关税或消费税行为的消息，可拨打新加坡关税局热线1800-233-0000或发电邮举报。