标普：Grab上市将消除它2023年的再融资风险

（早报讯）标普全球评级公司（S&P Global Ratings）认为，总部设于新加坡的私召车和送餐平台公司Grab控股要在美国首次公开售股（IPO）上市的计划以及它预期取得的45亿美元（60亿新元）资金，将消除它2023年的再融资风险。Grab也将有更大的流动性支持未来增长计划。

标普在今早发布的文告中说：“我们相信Grab控股在2023年的再融资风险，将随着它的反向收购式IPO而消散——它计划与美国纳斯达克股市一家特殊目的收购公司（SPAC）合并。Grab控股在2023年到期的债务，包括可转换可赎回优先股以及可转换债券持有者的可赎回权利，这些都将随着它上市而成为过去，因为都将转换成股权。”

标普指出，Grab非常依赖通过发售可转换证券向投资者集资，2014年以来已用这类方式筹得100亿美元资金。此外，它通过与该美国SPAC合并上市预计筹得的45亿美元，将为它提供额外现金缓冲，支持它继续烧钱以及业务的扩充。Grab也将把上市筹得的资金，用于减少现有债务。

标普说，消除了2023年的再融资风险，有益Grab今后几年的资本结构，但其信用状况将继续受到限制。“我们预计Grab的业务在今后两年将亏损，并注意到它以美元计价的债务与主要以亚太货币计价的经营现金流之间的货币错配。‘B-’评级的稳定展望，反映了我们预期Grab将执行其业务改善和增长战略，以在2023年之前实现更高的盈利能力和正数的自由经营现金流。”

“鉴于与SPAC的合并以及新投资者的加入，Grab的长期财务政策可能会发生变化，包括杠杆容忍度和股息政策。如果与我们的预期有重大偏差，可能会影响我们对它的信用评估。”

Grab是在4月13日宣布它将与在纳斯达克挂牌的Altimeter Growth公司签订合并协议，Grab将因此成为在纳斯达克股市挂牌的公司。Grab预期从这个上市筹得45亿美元资金。这个合并交易有待股东批准，Grab预期在今年7月完成合并交易。