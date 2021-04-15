去年暂停拥车证投标的累计配额多用一个月发放 未来三个月拥车证减8.6％

（早报讯）未来三个月可供市场投标的拥车证配额将削减约8.6％，其中商用车拥车证将锐减将近四成。

陆路交通管理局今午（4月15日）公布今年5月至7月的拥车证配额数量，下来可供投标的拥车证配额整体将减少约8.6％，共计1万6010张，每月平均只有5334张，是自2015年以来拥车证供应最低的一个季度。

拥车证公开投标活动因病毒阻断措施而在去年4月至6月暂停，这三个月所累计的1万9490张拥车证配额，其中三分之一已在去年7月至9月发放回市场供投标，其余的配额则原定分散到去年10月至今年6月的投标中。

不过，为了更均匀地分配剩余的2890张拥车证，陆交局宣布决定多用一个月让这些配额发放回市场供投标，即分散到5月至7月的投标，而不是5月和6月。

根据陆交局文告，应付大众市场需求的中小型汽车组（A组）拥车证每月平均只有1657张，比目前少109张或约6.2％。

大型及豪华车组（B组）拥车证也减少265张或14％，每月平均1618张。一般用于注册B组车款的公开组（E组）则有517张，减少75张或12.7％。

货车和巴士组（C组）拥车证配额减幅最显著，每月平均仅314张，锐减38.6％。只有电单车组（D组）配额增加，每月1228张，增加13.4％。