Grab上市后创办人对公司掌控更牢固

（早报讯）东南亚最大私召车及送餐平台公司Grab控股到美国将以双层股权结构（dual-class share structure）上市，联合创办人兼总裁陈炳耀（39岁）对公司的掌控将更牢固，他虽将仅持股2.2％，却能行使60.4％投票权。

彭博社报道指出，Grab的上市计划将使陈炳耀进一步牢牢掌控这家他联合创办经营不到十年的公司。陈炳耀原本持股2.6％，上市后他的持股将为2.2％，相差并不大，但他持有的股票每股代表许多票，有别于普通股的一股一票。这个双层股权结构与面簿等硅谷科技公司的类似。

反观Grab的其他现有股东，在上市后对公司的掌控权将被摊薄。Grab目前的最大股东——软银愿景基金（SoftBank Vision Fund），在合并后将持有18.6％股权，但投票权仅占7.6％。Grab的其他大股东包括优步科技（Uber Technologies）、滴滴出行（Didi Chuxing）以及丰田汽车公司（Toyota Motor）。

Grab是在4月13日宣布它将与Altimeter Growth公司签订协议，进行价值396亿美元（530亿新元）的合并交易，以使Grab成为纳斯达克上市公司。Altimeter Growth是一家在纳斯达克挂牌的特殊目的收购公司（SPAC），亦称“空头支票公司”。这将是史上最大宗的SPAC合并交易，并把美国今年来已创纪录的这类合并上市活动推向新高峰。

这个合并交易预期在今年7月完成，Grab将从这个上市筹得45亿美元资金。国际信评机构标普全球评级公司（S&P Global Ratings）认为，Grab上市以及因此筹得的资金，将消除它面对的2023年再融资风险，并取得更大的流动性支持业务扩充计划。