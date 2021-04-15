2021年“通商中国奖”即日起接受提名

（早报讯）昂然迈入第10届，通商中国宣布2021年“通商中国奖”从即日起至5月31日接受提名。

今年的通商中国奖评委会由淡马锡国际政策与治理总裁胡以晨担任主席。

首创于2010年的通商中国奖旨在褒扬促进新中友好关系、提高新加坡人对中华语言及文化的鉴赏力与接受度等方面，作出巨大贡献的杰出商界人士、企业家、专业人士、企业与组织。

通商中国主席李奕贤说：“今年，我们将举办第10届的通商中国奖。历届得奖者都在促进新中关系这方面扮演着举足轻重的角色，不仅加强新中沟通协作，也推动了双边更好发展和共同利益，从而持续增进了两国友好互信与友谊，不断迈上新台阶。通商中国奖认可了许多促进新中关系的先驱，从而也起到了赏一劝百的效果，希望鼓励更多的人才和企业继续为新中关系而努力和付出。”

通商中国奖评委会共有九名成员。评委会主席胡以晨说：“今年的通商中国奖一如既往地仰赖卓越评委会阵容，有代表新加坡和中国的评委，也有来自新兴企业的杰出人士，以及往年的得奖者。这为评委会注入了新血，反映了评委阵容在工作领域及地理背景的多元化，也体现了与时并进的传承精神。”

评委会成员包括中国商务部原部长、中国外商投资企业协会会⻓陈德铭，以及新上任的华侨银行集团行政总裁黄碧娟。

通商中国奖共设有三个奖项：成就奖是为了表扬那些活跃于新加坡或中国地区，在持续壮大自身企业或推动专业发展等方面，具有独到眼光和展现领导才能者。

企业奖将颁给在新加坡或中国取得重大发展成就，展现非凡进取精神及富有远见和推动力的企业、组织和机构。

青年奖则将颁给活跃于新加坡或中国地区，在持续壮大自身企业、组织、机构或推动专业发展等方面，具有独到眼光和展现领导才能的新加坡或大中华区青年。与此同时，奖项参选者也须展示潜在的能力并在事业上取得卓越成就。

欲知详情，可浏览通商中国奖网站bcawards.businesschina.org.sg。