穆迪检讨上调Grab的信评级别

（早报讯）国际信评机构穆迪投资者服务（Moody's Investors Service）宣布正在检讨上调Grab控股公司的“B3”信评级别。而鉴于公司上市后创办人兼总裁陈炳耀将继续掌控Grab，它并不预期Grab合并后的管理或增长战略会有重大改变。

穆迪表示，Grab的“B3”信评级别的展望，已从“稳定”改为“在检讨”。它是在检讨是否上调Grab的信评级别。

它指出，这个信评行动是在Grab于4月13日的宣布之后。Grab宣布已签署合约，将与Altimeter Growth公司合并，后者是一家特殊目的收购公司（SPAC）。这个合并将使Grab成为纳斯达克股市的挂牌公司。

穆迪的分析师斯蒂芬妮·张（Stephanie Cheong，译音）说：“Grab的上市在完成后，将为它增加40亿至45亿美元的流通性缓冲，这将支持公司的增长计划。更重要的是，Grab的所有可转换、可赎回优先股在上市时将转换为普通股，因此消除了与赎回这些股票有关的风险，这目前使公司的信用状况受到压力。”

Grab料将从合并交易筹得45亿美元现金，包括5亿美元现金来自SPAC股东以及40亿4000万美元来自私人投资公开股票（PIPE）投资者。这个交易预期在今年7月完成，有待Altimeter的股东以及美国证券交易委员会（SEC）等的批准。

穆迪指出，Grab的所有可转换、可赎回优先股在上市时将转换为普通股，如果没有转换，Grap的这批优先股将在2023年6月之后变成随时可赎回。Grab自2012年以来，以发售优先股的方式向投资者共筹集超过100亿元。

穆迪表示，Grab合并后的管理或者积极增长战略，并不预期有什么重大改变，因为创办人兼总裁陈炳耀将通过占大多数的投票权继续掌控公司。虽然如此，Grab将继续谨慎的进行收购和投资。穆迪还预计，至少在未来三年内，相对于其现金运营需求，Grab将保持较大的现金缓冲。

作为一家上市公司，Grab还将受益于可利用公开股票市场，作为额外的流动性来源。

评级行动还考虑到了治理方面的因素，包括合并后更广的股东基础，以及Grab过渡到上市公司后更好的报告透明度。

穆迪的检讨还将考虑：（i）SPAC合并完成后的最终的资本结构；（ii）营业表现；（iii）作为一家上市公司的财务政策，特别是与股票回购、派息、财务杠杆和收购战略有关的政策；（iv）董事会结构和管理层的持续性。

穆迪预计将在90天内完成检讨。