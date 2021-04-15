新航集团3月份运载能力达疫情前的23％

（早报讯）新航（SIA）表示，随着疫苗接种计划在全球各地取得势头，以及北半球夏季旅行季节的开始，集团继续对国际航空旅行需求逐渐复苏保持希望。在3月底时，集团的运载能力达到冠病疫情暴发前的水平的23％，低于原先预期的约25％。基于客运网络接下来几个月幅度不大的增长，预期到6月时，集团的乘客运载能力可达疫情之前的27％。

它表示，窄体客机航线从胜安航空逐步转移给新航的计划正如期进行。

虽然许多主要市场已开始大规模进行疫苗接种，新航表示，国际旅行需求在3月份继续受压抑，因为世界许多地方依然施行边境管制和旅行限制以控制冠病的扩散。

在3月份，新航集团的乘客运载能力（passenger capacity，以可用座位公里计算）同比下跌56.3％，整体乘客运载量（passenger carriage，以客运收入公里计算）同比下跌90.2％，因此乘客运载率（passenger load factor）为12.8％，比去年3月跌了44.6个百分点。

新航本身的乘客运载能力同比下跌50.8％，乘客运载量同比跌88.9％，因此乘客运载率为12.6％，比去年3月份跌了43.1个百分点。

胜安航空（SilkAir）的乘客运载能力同比下跌92.3％，乘客运载量同比跌92.9％，因此乘客运载率为48.2％，比去年3月份跌了4.2个百分点。

酷航（Scoot）的乘客运载能力同比下跌75.8％，乘客运载量同比跌95.9％，因此乘客运载率为11.8％，比去年3月份跌了57.7个百分点。

新航货运的货物运载率为92.3％，比去年3月份上升了24.1个百分点，因为货运交通（cargo traffic，以货运吨数公里计算）同比稍微上升0.8％，同时货物运载能力同比下跌25.5％。