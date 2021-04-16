周五开市前可关注股票

（早报讯）市场缺乏明确指向，本地股市昨日先跌后起，以横摆作收。新加坡海峡时报指数周四闭市报3184.77，微升5.38点或0.17％。

美国周四隔夜股市道琼斯工商指数收盘首次突破34000点，还与标普500指数一道创下收盘纪录高位，这主要受助于公债收益率下降提振科技股大涨和3月美国零售销售强劲。道琼斯工商指数收高0.9%，标普500指数收升1.11%，纳指收高1.31%。

下列为今早开市前可关注股票：

1.新加坡航空（SIA）昨天闭市后披露，3月份乘客运载率（passenger load factor）为12.8％，较去年同期减少44.6个百分点。至于货物运载率（cargo load factor）同比上扬24.1个百分点至92.3％。

2.城市发展（CDL）昨天发布年报，集团执行主席郭令明在年报中指出，协信远创投资原本设定为进军全球第二大经济体的战略平台，结果有几个因素阻碍了该计划如预期展开，当中包括冠病疫情带来挑战、中国推出“三道红线”政策限制开发商借贷，以及公司与协信远创在合作流程和运营理念出现差异等。

尽管如此，他对公司发展前景保持乐观。郭令明说：“即便经济还在逐步复苏中，我们现在的首要任务是重新定位和扩展业务，把握住每个适当机遇。”

3. 由于柬埔寨疫情未好转，首都金边昨日起全面封锁两周，在柬埔寨发展的逢来发集团（Hong Lai Huat）表示，当地办公室这段期间暂关闭，所有员工居家办公，他们都已接种疫苗。房地产部门销售预计受影响，农业部门则能正常运作。

4.新加坡医疗集团（Singapore Medical Group）表示之前与第三方洽谈一项涉及集团股票的可能交易将不会进行。

5.格兰特投资（Gallant Venture）披露，公司已连续三个财政年出现税前亏损，但过去六个月的每日平均市值逾7亿元，这意味着公司能避免被新加坡交易所列入观察名单内。