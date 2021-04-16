性侵14岁少女监18月 58岁男子求减刑败诉

（早报讯）58岁男子上网以假身份结识14岁少女，先要求少女与他交换裸照，再死缠烂打约见面，得逞后在汽车内与少女胡搞。少女后来担心自己怀孕，向学校老师求助索取验孕棒，这才揭露男子性侵未成年少女的罪行。

高庭法官斥责被告叶立国利用互联网来“猎物”的行为，日前驳回他的上诉，维持他必须坐牢18个月的判刑。

根据高庭判词，被告一共面对五项控状，包括四项性侵未成年少女，以及一项使用电子渠道发出猥亵照片的罪行。被告在国家法院认罪后，被判坐牢18个月。因觉得刑罚过重，他本月初上诉至高庭，要求减刑。

案情显示，2019年1月份，被告以“Peter Teo”的网上账号，通过面簿结识一名14岁少女，两人开始在网上聊天。对话过程中，他得知少女的年龄，以及对方仍是处女，他也向少女谎称自己40岁。

被告主动与少女大聊性事，并且在被告的要求下，两人交换彼此的裸照。后来，被告频频要求与少女见面，并表明要让少女为他口交。少女经不住被告的纠缠，最终答应赴约。

2019年2月4日清晨6时，被告把少女带到裕廊西64街某个多层停车场，然后在汽车内与少女胡搞，包括两次让少女为他口交，以及两次发生性关系。

事后，少女感到非常困扰，因担心自己怀孕，她于是向学校老师求助，问后者有无验孕棒给她使用。在老师的追问下，少女承认与一名上了年纪的男子发生性行为，校方过后报警。（人名译音）