政府征用汤申路旧楼 拆除建南北交通廊道

（早报讯）汤申路一座年过半百的旧楼混凝土结构不够强，陆路交通管理局无法在挖掘南北交通廊道隧道之前进行巩固工程，为安全起见，政府决定征用这座旧楼，并会按照征地当天的市价赔偿业主。

预计这座旧楼最早将在今年底动工拆除，以便兴建全长约21. 5公里的南北交通廊道（North-South Corridor）。受影响的业主和租户早已在今年2月全部迁出旧楼。16个业者今早（4月16日）已接到征用旧楼的通知。

《联合早报》去年10月报道，位于汤申路68号至74号、在大华广场（United Square）斜对面的旧楼地基因土壤移动而移位，陆交局在挖掘南北交通廊道隧道之前，要求这座商住两用旧楼的业主和租户最迟在上个月暂时搬迁，约两年后才能迁回原址。

不过，陆交局经过仔细勘查和测试后发现，该楼的混凝土结构不够强，无法安全进行结构巩固工程。建设局在2月进行的独立勘查也证实，施工巩固旧楼结构是不切实际，也是冒险的。

有鉴于此，当局决定征用旧楼，并会在挖掘南北交通廊道隧道之前，动工拆楼。

受冠病疫情影响，陆交局早前透露，南北交通廊道工程将延迟一年至2027年竣工，征地并不会进一步影响竣工时间表。

这座旧楼建于1964年，共四层楼高有12个住宅单位和4个店铺，包括老字号丹戎禺包点店，楼上则是住屋单位。