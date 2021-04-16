国家环境局将资助食肆购买更多托盘和托盘归还设备

（早报讯）为配合今年2月推出的“保持桌面整洁运动”，鼓励更多食客归还托盘，国家环境局推出保洁桌面援助计划，资助食肆购买托盘和添置更多托盘归还设备。国家环境局也将为旗下111家熟食中心增设更多的归还站，并且为小贩中心的摊位购买更多托盘。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士今午（4月16日）走访了位于大巴窑建屋局中心的口福新食尚食阁（Gourmet Paradise）和兀兰32街第325座组屋的长城美华咖啡店后表示，当局自“保持桌面整洁运动”推出以来就收到许多业者和公众的反馈，因此决定资助业者购买托盘和归还设备。

她说：“我们收到一些食客反馈，一些咖啡店和小贩中心有不够的托盘和托盘归还处，因此国家环境局在保持桌面清洁运动下，为经营咖啡店和食阁的业者提供资助，以鼓励业者加速提供足够的托盘归还设施。这将有助于确保公共场所的清洁卫生，减低疾病传染的风险。”

在计划下，本地1100家咖啡店和200家食阁在5月1日到10月31日之间购买托盘和归还设备，政府将资助50％的费用，每间食肆资助金额顶限为2500元。目前环境局旗下小贩中心有900个托盘归还站，环境局计划增加多75个归还站，并为每名摊主提供多50个托盘。

对于有公众担心归还托盘会影响清洁工的就业机会，许连碹强调：“我希望大家不要有这样的顾虑，随着清洁工友队伍的老龄化，如果我们可以归还托盘，可以减轻他们的工作量，他们就可以专注于保持咖啡店或小贩中心的整体卫生。这也能鼓励他们继续工作，也可以吸引更多人加入这一行。”