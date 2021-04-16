全球股市创新高 海指连涨八周回到3200点以上

（早报讯）中美发布的强劲经济数据提振市场对全球经济复苏的预期，促使全球股市创新高，新加坡股市周五（4月16日）则在新电信（Singtel）猛涨及银行股攀升带动下回升至3200点以上，创连续八周上涨。

反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数重回3200点以上，周五上涨16.99点或0.53％，闭市报3201.76点，全周涨逾0.5％。海指在去年冠病大流行暴发前，是在3200点左右横摆了好几个月。

早前美国3月份零售业销售额和上周初请失业救济金数据优于预期，显示经济在加速复苏，华尔街股市三大股指周四因此强劲扬升0.9％至1.3％。周五出炉的数据则显示，中国第一季经济同比强劲上弹18.3％，虽然说仍低于路透社早前对经济师调查所得的19％预测增长率。在本地闭市后傍晚时分，华尔街三大股指的期货皆小幅涨跌，悉尼、东京、香港和首尔股市分别上涨0.11％、0.14％、0.61％和0.13％，东南亚股市则涨跌不一。MSCI全球股市在欧洲周五开盘后进一步上扬，达到新高。

本地股市周五全场交易量微增至15亿7000万股，总值上升至12亿7000万元。上升股282只，下跌股183只。

新电信周五价量齐飙，股价飙升4.94％或0.12元，闭市报2.55元，这是去年6月中以来最高位。其交易量高达9135万股，总值接近2亿3000万元，全场居首。

新电信股价开盘后便捷皆上扬，闭市前一小时再作冲刺，是海峡指数周五最大的动力来源。彭博社报道引述花旗集团（Citigroup）的分析报告认为可留意该股的“正面催化剂”，集团总裁袁坤满最快可能在下个月发布业绩时透露提振盈利的各种对策、公司的新方向。一些选项包括脱售亏损的业务、分拆一些基础设施资产以及为NCS等被低估的资产创造价值。

以交易量排名，新电信屈居mm2全亚影视娱乐（mm2 Asia）之后。mm2全亚周五交易量高达1亿3920万股，交易总值776万元，股价涨5.26％，闭市报6分。

星展集团控股（DBS）、大华银行（UOB）和华侨银行（OCBC）的股价分别涨0.17％、0.19％和0.84％，收报29.00元、26.14元和11.95元。