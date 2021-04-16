泰国酿酒延后啤酒业务上市计划

（早报讯）泰国酿酒（Thai Beverage）鉴于“目前难以确定的市场情况和动荡展望，加上泰国及其他国家疫情的恶化”，决定延后执行把啤酒业务BeerCo分拆到新加坡交易所主板上市的计划。

泰国酿酒今天闭市后透露，它是在征询其财务顾问的意见后作出此决定，暂时延后该上市计划。它觉得目前的情况不利其啤酒业务上市。

它说：“泰国酿酒继续相信BeerCo作为东南亚其中一个主要啤酒业者的地位，以及其增长潜能，这提供一个独特而非常吸引人的成长故事。”

“泰国酿酒将密切留意市场情况，评估和探讨计划，以把股东价值最大化。这个分拆上市的计划，将在适当时候重新检讨。”

BeerCo是在新加坡成立的投资控股公司，业务包括在泰国和越南生产、批发和销售啤酒。泰国酿酒是在今年2月间透露，打算把其啤酒业务BeerCo分拆到新交所主板上市。本月初它表示，BeerCo已获新交所发出的有条件上市资格。

BeerCo在泰国共有三家酿酒厂，销售的啤酒品牌包括Chang、Archa和Federbrau。公司在越南持有Saigon Beer-Alcohol-Beverage企业的股权，该越南公司在当地拥有26家酿酒厂，啤酒品牌包括Bia Saigon和333。

BeerCo原本有可能是新加坡10年来最大规模的首次公开售股（IPO）。据此前报道，它上市脱售20％股权，可筹集约20亿美元（27亿新元），估值可达100亿美元。截至去年9月底的财年，BeerCo的税后盈利增长60％至3亿4800万元，占集团税后盈利的30％。

截至去年底的第一季，BeerCo取得7740万元净利，同比扬升72.4％，虽然说它的销售额同比下跌11.4％至13亿2000万元。

今年2月间泰国酿酒发布BeerCo上市计划时曾表示，啤酒行业有显著的增长潜能，分拆后可由专属的董事会和管理层专注发展啤酒业务。

泰国酿酒是海峡时报指数的成份股。它今天股价跌0.67％，闭市报0.745元，本周跌幅已达3.25％。