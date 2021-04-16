新增冠病社区病例 一人出现症状并曾经上班

（早报讯）我国今天（4月16日）新增的冠病社区病例，分别是持有短期探访证的44岁印度尼西亚籍男子，以及在新加坡国立大学工作的34岁印度籍男性高级研究员，他们与其他病例目前暂无关联。

根据卫生部文告，在国大工作的这名印度籍男子则持有工作证件，他曾在去年12月28日回返印度，于今年3月21日再度入境我国，并在指定设施履行居家通知。

男子离开印度前进行了冠病检测，当时结果为阴性，他入境当天在本地的检测结果也是如此。

由于男子在抵境航班上曾与后来确诊的61141号病患有过接触，他上个月24日至4月11日改为在指定设施接受隔离。男子3月25日、4月3日和10日进行了三次检测，结果都呈阴性。

男子12日回返国大上班，当天傍晚开始感觉疲劳，并在13日出现喉咙痛和身体疼痛的症状。他14日发烧，当天前往政府综合诊疗所求医，冠病检测结果呈阳性，被送往国家传染病中心治疗。他的血清检测结果为阴性，意味着这是当前感染。

印尼男子则于2月28日为了照料在本地求医的父亲抵达我国。他出发前在印尼进行的检测，以及在本地履行居家通知时进行的检测结果都呈阴性。不过，男子4月14日回返印尼前的检测结果却呈阳性，但他没有出现冠病症状。当局随即安排他入院，男子的血清检测结果仍未出炉。

我国今天新增34起冠病确诊病例。除上述两起社区病例，其余32起都属境外输入，输入病例当中的30起没有出现冠病症状。

确诊病患近期到过的地点增加两个，分别是唐城坊（4月3日下午2时25分至4时15分）以及国大国大工程系餐厅“Techno Edge”（4月12日中午12时30分至下午1时）。