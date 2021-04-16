王瑞杰向年轻一代提出新“3C”追求

文 /
杨浚鑫

发布 / 2021年4月16日 10:58 PM

更新 / 2021年4月16日 11:05 PM

副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰在新加坡科技设计大学的部长论坛发表演讲。（通讯及新闻部提供）
副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰在新加坡科技设计大学的部长论坛发表演讲。（通讯及新闻部提供）

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（早报讯）在我国经济腾飞的年代，“5C”反映许多人的物质追求，但年轻一代对此不再有共鸣。副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰因此提出新的“3C”追求，即创新（create）、关怀（care），以及规划（chart）前进的道路。

他在新加坡科技设计大学的部长论坛发表20多分钟演讲，阐述这个观点。

王瑞杰说，他在与包括财政部官员在内的年轻人对话时，发现“5C”已经无法引起他们太多的共鸣。“5C”指的是现金（cash）、汽车（car）、信用卡（credit card）、私人公寓（condominium）和乡村俱乐部会员证（country club membership）。以汽车为例，随着政府大力投资公共交通基础设施，许多人拥护减少用车，认为这样更好也更环保。

他因此希望同年轻人讨论，能否用新的“3C”来定义下一代人和新加坡的共同未来。

王瑞杰说，后冠病世界的挑战将会非常不同，要应对这些挑战，创新和企业精神越来越重要。他因此鼓励年轻一代发挥创新和企业精神，为社会创造更多价值，不只是在经济领域，也在生活的方方面面。

关怀周围的人和环境，是第二个“C”。王瑞杰说，我国年轻人向往一个没有人被落下的社会，他们当中许多人投身社会企业和志愿工作。许多年轻人也热爱环境、推动自己的计划，或积极参与公共政策的制定。

最后一个“C”是规划前进的道路。王瑞杰说，放眼世界，许多社会面对日益加剧的分歧，令人担忧。他强调，要规划我国下来的前进方向，需要每个人的参与。

“前几代人通过谨慎达成共识和相互迁就，建立了当今社会。这个工作是永无止境的。我希望你们这一代人，在公开坦率地讨论自己所关心的课题时，也继续开拓前进的道路。”

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