王瑞杰向年轻一代提出新“3C”追求

（早报讯）在我国经济腾飞的年代，“5C”反映许多人的物质追求，但年轻一代对此不再有共鸣。副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰因此提出新的“3C”追求，即创新（create）、关怀（care），以及规划（chart）前进的道路。

他在新加坡科技设计大学的部长论坛发表20多分钟演讲，阐述这个观点。

王瑞杰说，他在与包括财政部官员在内的年轻人对话时，发现“5C”已经无法引起他们太多的共鸣。“5C”指的是现金（cash）、汽车（car）、信用卡（credit card）、私人公寓（condominium）和乡村俱乐部会员证（country club membership）。以汽车为例，随着政府大力投资公共交通基础设施，许多人拥护减少用车，认为这样更好也更环保。

他因此希望同年轻人讨论，能否用新的“3C”来定义下一代人和新加坡的共同未来。

王瑞杰说，后冠病世界的挑战将会非常不同，要应对这些挑战，创新和企业精神越来越重要。他因此鼓励年轻一代发挥创新和企业精神，为社会创造更多价值，不只是在经济领域，也在生活的方方面面。

关怀周围的人和环境，是第二个“C”。王瑞杰说，我国年轻人向往一个没有人被落下的社会，他们当中许多人投身社会企业和志愿工作。许多年轻人也热爱环境、推动自己的计划，或积极参与公共政策的制定。

最后一个“C”是规划前进的道路。王瑞杰说，放眼世界，许多社会面对日益加剧的分歧，令人担忧。他强调，要规划我国下来的前进方向，需要每个人的参与。

“前几代人通过谨慎达成共识和相互迁就，建立了当今社会。这个工作是永无止境的。我希望你们这一代人，在公开坦率地讨论自己所关心的课题时，也继续开拓前进的道路。”