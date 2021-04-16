吉宝企业“深入洽谈”浮式生产储油船合同

（早报讯）吉宝企业（Keppel Corp）正在与巴西国营石油公司（Petrobras）“深入洽谈”浮式生产储油船（FPSO）建造合同。

吉宝企业今天闭市后针对行业媒体Upstream Daily News昨日的报道作出回应，透露了上述消息。根据吉宝企业，有关浮式生产储油船将部署于巴西岸外的Buzios油田。

根据该石油与天然气上游行业媒体的报道，指巴西国油正在争取两家亚洲船厂削减浮式生产储油船建造合同的价格，46亿美元（61亿新元）的交易将近敲定。有关浮式生产储油船分别代号P-78和P-79，都将部署于Buzios油田。

不过，吉宝企业在今晚的文告中表示，目前为止还未（与巴西国油就所谈商之事）签署具约束力的最终合约。公司将在适当时候根据挂牌条例作出有关宣布。

根据路透社今年2月间报道引述知情人士消息说，吉宝为首的财团提出了最低价，要为巴西国油建造将部署Buzios油田的浮式生产储油船，该深海油田是拉丁美洲第二大油田。吉宝献议建造P-78，那是日产能18万桶的浮式生产储油船，造价是125亿2000万巴西雷亚尔（reais，约31亿2000万新元）。

该报道指出，吉宝财团的成员包括现代重工业公司（Hyundai Heavy Industries）以及在巴西的BrasFELS。该财团的竞价比另两个亚洲竞争者还低。

吉宝企业股价今天持平，闭市报5.43元。