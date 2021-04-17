心件工程调查：多数年轻人仍对未来感乐观

（早报讯）心件工程进行的调查发现，85%的青年仍对后冠病世界的未来感到乐观，教育与培训机会是让他们感觉乐观的最大因素。

对未来感到不乐观的受访者，较多关注生活费与经济。

推动青年工作的组织“心件工程”(Heartware Network)今年针对320名年龄介于17岁至35岁的年轻人做了一项调查，了解他们是否对后冠病世界的未来感到乐观，以及影响他们看法的因素。

感到乐观的年轻人当中，23％认为这基于本地有良好的教育与培训机会，18%对社会援助有信心。

至于不乐观的群体，21%对生活费与经济有顾虑，18%觉得未来有许多不确定的因素。

心件工程今年庆祝成立21周年，今早（4月17日）与关爱新加坡行动以及淡马锡基金会签署合作备忘录时，透露这项调查结果。

心件工程接下来将与这两家机构合作，加强培养青年义工，让他们有更多的平台服务社会。

通过与关爱新加坡行动（SG Cares）的协作，青年义工将有更多机会参与志愿工作，包括关爱新加坡行动的项目。双方旨在加强义工的培训，以可持续地栽培义工团队，培养青年关爱社会的价值观。

心件工程则与淡马锡基金会合作举办“淡马锡店屋对话会：号召青年行动”（Temasek Shophouse Conversations: Youth Call-to-Action），鼓励年轻人将点子付诸于行动，解决社会面临的挑战。

主办方将根据淡马锡店屋对话会主题，例如气候变化、心理健康等，征求40岁及以下年轻人参加。参与者有机会参与心件工程的培训工作坊，获得公共与私企领袖的指导，开发点子。