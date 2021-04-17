家暴叔偷拍妻洗澡 判监18周罚3000元

（早报讯）57岁阿叔对前妻家暴，撕扯衣服、捏胸、辱骂，还因一年多没亲热，称想念她身子，在厕所内偷装间谍相机偷录她洗澡，被判监18周和罚款3000元。

被告面对五项控状，包括触犯妇女宪章、防止骚扰法令、蓄意伤人、偷窥、刑事恐吓等罪名，控方以其中四项提控，余项交由法官下判时一并考虑。

受害人是被告的49岁前妻，事发时两人还未离婚。为保护受害人身份，法官下令媒体不得报道可能泄漏受害者的身份资料，包括被告名字。

案情显示，被告在去年2月25日被指对前妻家暴，当天凌晨12时许，被告三次关掉主电闸，切断单位电力供应，原因是认为前妻住在单位内，但没有为任何东西付费，因此想阻止她用电。

前妻前两次离开房间开电后，第三次坐在客厅沙发上与被告起了争执。被告向前妻比中指并推了她，前妻则咬了被告的手指，也踢了他。

两人因此起了肢体冲突，被告撕坏了前妻的衣服，还用力捏了她的右乳房，前妻之后跑进房间报警。医疗报告显示，前妻的右手臂和腰椎轻微疼痛，拿了一天病假。

去年4月11日中午12时30分，被告因近一年没与前妻亲热，想念她身子，因此在厕所内偷装先前网购的间谍相机（spy camera），偷录她洗澡的画面。

被告的前妻于去年3月19日针对被告的暴行申请个人保护令，两人于今年1月11日离婚。