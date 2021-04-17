网上购买喝了一个月 才发现果汁过期近七个月

（早报讯）男子花42元网上买饮料，喝了一个月，才发现饮料已过期7个月，向食品局投诉。

上个月6日，钱先生（43岁，运输业）花了42元，在线上购物平台Shopee订购了一箱石榴混合果汁，两天后便收到了果汁。

然而女儿约两周前发现，果汁上注明的过期时间竟是去年8月15日，而果汁送达时其实已经过期将近七个月，他们一家人喝了将近一个月的过期果汁。

钱先生当即向客服反映，客服人员告诉他，已将此事转交给内部其它相关部门，并建议他同时联络售卖果汁的ShopeeSupermarketSG代理商。

他听从建议，可是等了一晚上却无人回复，让他觉得很不负责任，并表示今后再也不会上该网站购买任何食品。

本月10日，钱先生几度辗转终于联络上Shopee投诉平台，然而结果却让他不满。

他说，向Shopee反映问题后，客服告知只能为他提供退款服务，而前提是钱先生需要自行负责将过期饮料归还到仓库。

“平台有错在先，应该无条件退款，现在却要求买家负责归还货物，这实在不合理。”

由于他坚持归还货物并非自己的责任，客服才妥协上门取货。

购物平台：已全额退款

Shopee发言人受询时说，已解决问题并给予全额退款。

他表示，Shopee致力于为买家提供一个安全、可靠以及愉快的购物平台。

“对于没达到平台标准的产品，我们有坚定的立场，且毫不犹豫校正这些上架产品。”

发言人也说，他们已第一时间联络钱先生，为他解决问题并给予全额退款。

“用户的安全是我们的首要考量，我们也会继续完善内部运作，避免类似事件再次发生。”