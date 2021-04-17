瞪眼惹风波 火爆男拿锯刺伤人监9月

（早报讯）“为什么瞪我？”酒吧常客不满被人瞪眼，怒火中烧的他不仅往对方扔酒杯，还跑到车上拿出藏在雨伞里的锯子，返回酒吧砸烂啤酒塔后再刺伤对方，昨日他被判坐牢九个月。受访的被告亲友透露，其实被告和伤者是同事。

这起伤人案发生在2019年11月19日凌晨约2时51分，地点在芽笼路的一家酒吧。

被告张德龙（译音，49岁）昨日在母亲的陪同下出庭认罪，承认一项持危险武器蓄意伤人罪及两项鲁莽行事危害他人性命罪。

案情揭露，被告在案发前一晚约11时，就和朋友相约到事发的酒吧喝酒。约凌晨2时26分，被告发现坐在他斜对角的一名男子（31岁）看着他，便心生不满，拿起酒杯就往男子的方向丢去。

根据庭上播放的视频，杯子砸中男子身后的一面墙，但所幸没有伤到任何人。

男子感到困惑，被告接着气冲冲地走向他，问他“为什么瞪我”，即便对方否认，被告仍感到不满意。

被告过后离开酒吧，到车上拿出一把雨伞，伞内藏有一把50公分长的锯子，再返回酒吧与男子对质。

虽然被告的朋友曾上前阻拦被告，但他仍抽出锯子指着男子，问他“为什么瞪我？”对方否认瞪他，被告仍步步逼近，用锯子砸烂男子身边的啤酒塔，把锯子挥向男子，刺伤他的左腿。

被告见男子流血，在警方抵达前已开车匆匆离去。

男子送院诊治后，发现有一道五公分深的伤，他住院一天和拿了25天的病假。

事后逃马弃武器 回返时关卡被捕

被告伤人后逃到马国，将武器丢弃在那里，案发当晚返回狮城时在兀兰关卡被捕。

调查发现，被告案发当天凌晨3时35分通过兀兰关卡离境到马来西亚，并把雨伞及锯子丢在那里。他于当晚9时35分回国，在兀兰关卡被捕。

被告的代表律师指出，他并非潜逃，而是因为女友住在马国，因此他几乎每天都两地跑。

律师也说，案发后，被告已给伤者做出3000元的赔偿，伤者也呈上一封信，表示已原谅被告。

由于被告年迈的母亲靠他照顾，律师恳求法官轻判。

法官下判前说，被告的行为极其危险，可酿成更严重的伤人事件，最终判他坐牢九个月。