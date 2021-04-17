称为测试手机视频画面质量 工程师偷拍10女裙底视频

（早报讯）声称在色情网观看裙底偷拍视频时，发现视频画面质量各有不同，28岁工程师称为了测试自己的手机能否拍出高质量的视频，决定亲自动手测试，短短两个月内在地铁站和购物中心偷拍约10名女子的裙底视频。

这名工程师是陈耀鸿（译音），他面对抵触侮辱女性尊严的控状。他昨天（4月16日）承认其中三项，余项交给法官下判时一并考虑后，被判坐牢11周。

根据案情，被告2019年7月24日至9月10日之间，在勿洛地铁站、实龙岗地铁站和新达城购物商场等，偷拍约10名女子的裙底视频。

他一般看准目标后，就刻意在电动扶梯上站在对方后面，接着将手机伸到对方裙底下方偷拍，其中一次更跟着受害女子走过三个电动扶梯，更曾偷拍长达1分钟19秒。

同年9月10日，被告在勿洛地铁站偷拍时，被另一名男子发现，后者接着上前制止被告，并通报地铁职员，被告因此被捕。

律师林于晖代为求情时表示，被告偶尔感到无聊或想要打发时间，就会上色情网观看视频，尤其是偷拍类的视频。

他后来发现有些偷拍视频画质好，有些则画质偏低，他猜测高画质的可能是扮演片段，而低画质的可能是业余摄影师以业余工具拍摄的。他好奇自己的手机是否拍出高画质的偷拍视频，因此铤而走险亲自偷拍。

律师说，被告有一个相恋约10年的女友，两人甚至谈婚论嫁，被告在东窗事发后主动向女友坦白。虽然女友起初对他感到失望，但最终选择原谅他，也未改变结婚的计划，她更曾陪他上庭聆讯。

被告闻判后要求展期一周，获得法官批准，案展本月26日开始服刑。