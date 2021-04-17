我国西部暴雨 三小时降下平均月降雨量91%

（早报讯）我国多个地区今天（4月17日）下午长时间下起暴雨，其中以西部雨势最大，中午12时25分至下午3时25分之间的降雨量为161.4毫米，相当于4月份平均月降雨量的91%。

公用事业局下午4时34分的面簿贴文也指出，本地多条沟渠和水道的水位超过90%。当局在森那美中心、武吉知马沟渠（灵光浸信教会一带）、乌鲁班丹沟渠、小班丹河（新加坡国立大学和亚逸拉惹一带）等20多个地点发布了突发性淹水警告。

公用局说，车辆仍可通过上述地区，但由于相邻的排水沟和沟渠水位较高，森那美中心旁杜尼安路的人行道，以及沿乌鲁班丹沟渠的公园连道都出现积水，当局派出了快速反应团队到这些地区，为开车人士和行人提供帮助。

荷兰－武吉知马集选区议员迪舒沙下午4时50分也在面簿贴文，说他今天下午到武吉知马路的阿尔柏王园地铁站视察。“相比起一个小时前，沟渠的水位已经显著地消退，车辆通行顺畅，人们也重新开始步行前往地铁站。”

迪舒沙说，他本周将和公用局会面，检讨从淹水事件中所汲取的经验，以及探讨如何减轻淹水对居民的影响。