国大研究员把冠病病毒传给哥哥同事 卫生部关注社区病例可能卷土重来

（早报讯）前天确诊感染冠病的新加坡国立大学高级研究员把病毒传给哥哥与一名同事，加上出现另外两起感染源不明的社区病例，卫生部对社区病例卷土重来的隐忧表示关注，并提醒人们遵守防疫措施。

根据卫生部今晚（4月17日）发布的文告，本地新增39起病例，其中四起是社区病例，创下近三个月来社区病例新高。上一次有这么多社区病例是1月21日，当天有四起病例。

其中一起社区病例是一名35岁印度籍男子。他是前天确诊国大高级研究员的哥哥，两人同住。这名男子在星展银行工作，办公室位于樟宜商业园，但主要在家办公。

另一起社区病例是一名31岁瑞士籍女子，同样在国大担任高级研究员，是早前确诊印度籍研究员的同事，本月12日曾与他密切接触。

还有一起社区病例是一名35岁新加坡籍自由职业摄影师。身为服役军人，他本月15日回营受训时接受新加坡武装部队的冠病检测，发现感染冠病。

不过，他的血清检测呈阳性，意味着可能是之前感染，身体目前在排除病毒碎片。卫生部说，由于无法断定这名男子何时感染，因此把他列为社区病例。

本地新增的第四名社区病例是一名41岁永久居民。她在位于加基武吉路的一家钢铁与农作物贸易公司OM Universal担任会计，出现症状后就没有去上班。

她与一名早前确诊的印度籍男子同住。那名男子本月2日从印度入境并在当天确诊，不过因为本月4日血清检测结果出炉呈阳性，当局把他改列为已康复病患。