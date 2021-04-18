专家：接种后现发烧副作用 年轻人居多

（早报讯）不少年轻人接种疫苗后出现发烧等副作用，年长者的副作用反而较轻，专家解释，那些有更健全免疫系统者的身体正在发挥效用，但没有副作用不代表疫苗无效。

30岁的林姓女教师两周前接种第二剂疫苗后就发高烧到38.5摄氏度，而且多次呕吐。后来，她得知校内其他30多岁的老师也有类似情况。

“我们发现那些其他较年长的老师们都没有什么副作用。不过，我们都不后悔打疫苗，毕竟是为了大家的安全，发烧这样的副作用，休息几天就好了。”

另一名中学男教师则告诉《新明日报》，他听闻还有很多学校的年轻老师有类似情况，自己的学校也已经有四名30多岁的老师打了疫苗后发烧得请两天病假。

“我们也留意到真的是比较年轻的会有副作用。”

21岁的医疗系学生Melanie Hui告诉《海峡时报星期刊》，她2月打了疫苗后，手酸痛到连举手绑头发都困难，也曾发烧到37.7度。不过，她的72岁祖母却只是感受到一丁点的酸痛。

辉瑞和莫德纳近期的研究显示，年轻成人确实比年长者更易出现副作用，大部分都是在接种第二剂后。

国大苏瑞福公共卫生学院副院长（全球卫生）及传染病系主任许励扬副教授指出，那些免疫系统较健全者如年轻人和女性，的确会更容易出现副作用，这是免疫系统在接种后产生抗原性反应，但没有副作用不代表疫苗在体内没有发挥效果。

Rophi Clinic传染病专科医生林丽明受访时则说，有副作用代表我们的免疫反应正在运作，是好的现象。

她指出，目前没有足够关于疫苗与年长者效能的研究，但理论上年纪越大疫苗的反应理应会减弱。不过，最近英国针对80岁以上接种者的研究显示，对于避免染病仍有86%的效能。