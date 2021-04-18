儿时被外公性侵 结婚三个月不敢圆房

（早报讯）儿时被外公性侵，女公务员婚后三个月都不敢圆房，等外公过世10年后才敢告诉母亲。

40多岁的受害者苏菲（假名）告诉《海峡时报星期刊》，从8岁至14岁，她就不断被外公性侵，而且是房门开着，她的弟弟和表兄弟姐妹们都在客厅看电视时。

多年里，她保持沉默，为遭性侵的事责备自己，也生自己的气，担心一旦举报，全家会因她而支离破碎。

20岁那年，她到英国念书时，终于打破沉默，告诉一个朋友。不过，她等了另外的12年后，才告诉妈妈。那时，外公已死了十多年。

苏菲说，她保持沉默是为了保护母亲，因为母亲与外公关系密切，如果知道自己的父亲对女儿（即苏菲）作出这事，肯定崩溃。

苏菲如今是维护女性和孩童权利者。她在一本专收录性侵的书籍《忘却之年》中，写出那段经历。

她说，最终说出是不想让这段经历变成她和母亲之间的鸿沟。

她在书中提到责怪外婆没好好“服侍”外公，但后来与外婆和好。

“外婆也蒙在鼓里。外公是家中遵守宗教礼节的元老，（我）连暗示的机会都没有。他外表像个大好人，非常受人爱戴，个性温顺，沉默寡言。”

也因为这样的缘故，她觉得即使讲出来也无用。

被外公性侵，苏菲也责怪自己，认为自己像西方小说《萝丽塔》（Lolita）的化身，色诱外公。

“这是荒谬的事。因为我寻求治疗时，显然的一个只有十岁八岁的小孩，是不可能色诱比她年长许多的男人。”

虽然记得一些事，但她无法记得被侵犯了几次。

“你要摆脱，因为这是非常痛苦的事。事情在我身体发生，但我的脑子是在别处，我已非常习惯了。”

苏菲在2005年结婚，但认为性是肮脏的，用三个月时间才圆房。三年后，她还是离婚，相信性相关的课题导致婚姻破裂。