六旬叔半小时两度遭遇“撞后逃”事件

（早报讯）六旬阿叔在半小时内遭遇两次撞后逃！先是被后方汽车撞上，下车查看时再遭电单车撞飞，跌倒在路上翻滚，过后被送院接受治疗。

这起事件发生在前天（16日）凌晨1时13分，地点是泛岛快速公路往大士方向靠近大巴窑的路段，车祸涉及两辆汽车和一辆电单车。

根据网上视频，当时一辆肇事车辆不知何故从后方突然加速，撞上阿叔驾驶的黑色轿车后完全没停下，直接扬长而去。

阿叔被撞后方向失控，车子向左前方歪斜，横跨多条车道后才重掌方向，最终回到中间车道后，停在路中并下车查看。

后方一辆车辆的行车记录仪将整个事发经过拍下，好心的车主也将自己的车子停到路肩，下车打算将视频画面分享给阿叔。

他走到路中后，几次向后方车辆挥手示意，并建议阿叔先将车辆停去路肩，然后才好好交谈。

怎料这时从后方驶来一辆电单车，向两人冲撞过来，好心车主及时躲闪，但阿叔未来得及闪避，整个人被狠狠卷翻在地，身上的物品也洒落出来。电单车撞倒阿叔后，也扬长而去。

对于阿叔两次被撞的遭遇，网友反应不一，有人同情阿叔的遭遇，有人则认为阿叔被撞后将车子停在路中央，还下车查看，此行为实在太危险，所以才会第二次被撞。

警方受询时证实这起车祸，66岁男司机在清醒状态下被送往医院，调查仍在进行中。