（早报讯）经济数据、货币政策及企业盈利方面的利好消息，促使美国股市上周五闭市再创新高，道琼斯指数和标普500指数皆已四周连涨。美国上周五，道琼斯指数涨164.68点或0.48％，达到34200.67点，两天连创新高；标普500指数涨15.05点或0.36％，达到4185.47点，两天连创新高；纳斯达克指数涨13.58点或0.1％，达到14052.34点，接近历史高位。

美国股市三大股指的期货目前皆小幅下跌，悉尼、东京和首尔股市周一开盘涨跌不一，悉尼和首尔分别涨0.35％和0.34％，东京跌0.36％。

本地方面，海峡时报指数上周五（16日）在新电信（Singtel）猛涨及银行股攀升带动下回升至3200点以上，创连续八周上涨。海指上周闭市报3201.76点，全周涨逾0.5％。

周一（19日）可关注股票：

1.胜科工业（Sembcorp Industries）今早（19日）表示，已收到伊斯曼化学新加坡公司（Eastman Chemical）通知终止公用事业服务合约。胜科自1999年便供应公用事业服务给该顾客，但随着该顾客退出在裕廊岛的制造业务，它因此终止服务合约。

在2020财年，胜科工业集团来自继续经营的业务的净利（不包括特别账项），有约5％是来自伊斯曼化学。胜科工业上周五收报1.94元。

2.吉宝企业（Keppel Corp）正在与巴西国营石油公司（Petrobras）“深入洽谈”浮式生产储油船（FPSO）建造合同。吉宝企业上周五闭市后针对行业媒体的报道作出回应，透露了这个消息。有关浮式生产储油船将部署于巴西岸外的Buzios油田。

有关行业媒体报道指出，巴西国油正在争取两家亚洲船厂削减浮式生产储油船建造合同的价格，46亿美元（61亿新元）的交易将近敲定。不过，吉宝企业在今晚的文告中表示，目前为止还未（与巴西国油就所谈商之事）签署具约束力的最终合约。吉宝企业上周五收报5.43元。

3.泰国酿酒（Thai Beverage）鉴于“目前难以确定的市场情况和动荡展望，加上泰国及其他国家疫情的恶化”，决定延后执行把啤酒业务BeerCo分拆到新加坡交易所主板上市的计划。

泰国酿酒上周五闭市后透露，它是在征询其财务顾问的意见后作出此决定，暂时延后该上市计划。它觉得目前的情况不利其啤酒业务上市。“泰国酿酒将密切留意市场情况，评估和探讨计划，以把股东价值最大化。这个分拆上市的计划，将在适当时候重新检讨。”泰国酿酒上周五收报0.745元。

4.宜康医疗保健（Econ Healthcare）今天在凯利板首日交易。它首次公开售股（IPO）获得4.1倍的认购率。让公众认购的180万股，获得总共1亿5650万股的认购，相当于86.9倍的认购率。集团是以每股0.28元发行5000万股，筹集1150万元的净资金，计划用来扩展新加坡和海外业务。

5.上海实业环境控股（SIIC Environment）上周五闭市后透露，它取得浙江省嘉兴市一个8万吨污水处理项目、3万吨再生水项目以及5万吨预处理项目。这是它间接持股92.15％的平湖市独山污水处理公司签下的协议，总投资额7亿5000万人民币（1亿5560万新元），特许经营期约25年。上海实业上周五收报0.21元。

6.恒威集团（Hanwell）董事会目前暗流汹涌，传两大股东竞相增持股权，即将于4月29日召开的常年股东大会争取掌控公司。恒威集团上周五闭市报0.43元。