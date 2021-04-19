肃毒局起获超过40公斤毒品 市价约230万元

（早报讯）中央肃毒局在一起扫毒行动中起获市价约230万元、超过40公斤的各类毒品，包括自1996年来最大数量的大麻和自2001年最大起数量的海洛因。

中央肃毒局今早（4月19日）召开记者会表示，肃毒人员于4月16日在蔡厝港4道一带逮捕一名22岁的马国籍男子，从男子身上及其住处起获约16.548公斤海洛因、2.033公斤冰毒、23.687公斤大麻和110颗爱他死药丸。当局指出，这些毒品的总价值约230万元。

根据文告，肃毒人员在16日中午，在上述地点逮捕涉毒男子后，从他身上搜出3.915公斤大麻。

当局打蛇随棍上，将男子带回他在附近的组屋住处进行搜查。

肃毒局人员从他的房间搜出八包约3.782公斤的海洛因、两包分别为2.033公斤的冰毒和110颗的爱他死药丸。另外，肃毒局人员进一步搜查后，在男子的储藏室中搜出约12.766公斤的海洛因和19.772公斤的大麻。

当局提供的照片显示，男子相信是把毒品藏在一个红色背包和黑色行李袋后，再放入储藏室里，企图瞒天过海。

不过，这一切仍难逃肃毒局人员的法眼，当局在行李袋和背包中搜出藏在储藏室的毒品。其中，行李袋中藏着20个包裹，里头全部都是大麻。

肃毒局表示，针对涉案男子的调查还在进行中。在行动中所起获的毒品足够7880名海洛因瘾君子、1160名冰毒瘾君子和3380名大麻瘾君子一个星期的使用量。

被捕男子已在上周六（17日）被控上法庭。