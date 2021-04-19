芽笼工地发现老旧炸弹 警封锁现场疏散人群

（早报讯）建筑工人大清早开工时在工地找到异物，定睛一看之后发现“出土文物”居然是一枚老旧的炸弹，吓得工人赶紧报警，附近回教堂100多人自行疏散，警方到场后已经封锁现场。

发现炸弹的地点是芽笼12巷的工地，读者今早（4月19日）发现警方封锁现场后致电《联合晚报》，记者赶往现场了解情况。

记者早上9时许抵达时，警方已封锁现场，除了上述工地，附近的回教堂也在封锁线内。

该所回教堂的负责人莫哈莫·友诺士（60岁）告诉记者，今早到回教堂时发现警方已经在场，他询问之下，被告知附近工地有炸弹。

据莫哈莫所知，一名建筑工人发现疑似二战留下来的炮弹后赶紧报警。他说：“我们回教堂里的幼稚园有60多个小朋友，回教堂里的工作人员有70几人，为了安全起见，我们让他们都回家。”

一家咖啡店的女员工（55岁）说，已不是第一次听说新加坡有炸弹，我们比较担心食客会不会被吓跑而已。

警方受询时证实，在今早8时23分接获通报，指芽笼12巷第27号相信有战争遗留下来的炸弹。

警方已与新加坡武装部队军火拆爆组（Singapore Armed Forces Explosive Ordnance Disposal team）密切合作，确保安全拆除炸弹目前行动仍在进行中。

警方也提醒公众切勿惊慌，在另行通知前，应避免前往该地点。