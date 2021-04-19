疑发酒疯 男子与酒友争吵倒地

（早报讯）一群男子被指在停车场草坪上喝酒，其中一名36岁男子相信过后“发酒疯”，结果与其他人争吵起来，之后还不知何故摔倒，最终惊动警方到场调查。

这起事件发生在昨天（4月18日）下午约4时30分，地点是圣乔治路（St George’s Road）第三座组屋附近。

居住在上述地点附近的冯先生（55岁，清洁工）告诉《联合晚报》，一群男子从几个月前开始，几乎每个周末都会在家楼下的停车场聚集。

他表示，这群人大概有六到七人，平时就坐在停车位之间的小草坪上喝酒聊天，一般他们从下午2时许开始聚集，但晚上约7时才离开。

“他们相信是开着两辆不同的车过来，如果我没看错的话，一辆是银色小货车，另一辆是罗厘。”

冯先生表示，昨天下午约4时30分听到楼下传来争吵声，他从家里往外看，发现闹事的就是那群喝酒的男子。“我当时看到他们在楼下大声争吵，应该是其中一人和另外两人吵架。”

另有居民告诉《联合晚报》，其中一名男子疑似几杯黄汤下肚后，就开始“发酒疯”与其他人争吵。之后，那名男子不知何故失足跌倒，结果整个人躺在草坪上。

根据冯先生提供的照片，发酒疯的男子穿着黑T恤和牛仔裤，他躺在草坪上不久后，就有救护车和警车到场。另一张照片则显示，该名男子过后被警员带走，相信是回警局录口供。

民防部队受询时表示，当局到场后发现一人受轻伤。当局为他检查后，对方拒绝被送去医院。

警方受询时表示，当局在上述地点接获一起纠纷通报。一名36岁男子事后因在公众场所喝醉酒，结果被逮捕归案。