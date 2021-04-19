新电信股价再度劲涨 泰国联号收到全面收购献议

（早报讯）针对泰国能源巨头献议收购新电信（Singtel）的泰国联号的消息，新电信午后发布消息说，它视泰国联号Intouch Holdings公司以及亿旺资讯服务公司（AIS）的持股为战略投资，并相信有关业务的长期展望。

新电信是针对泰国海湾能源开发公司（Gulf Energy Development PLC）今早的宣布而做出宣布。海湾能源献议以每股65泰铢的价格，有条件全面收购Intouch，并且在必要时以每股122.86泰铢的价格，向AIS提出全面收购献议。

新电信文告说：“新电信正在检讨战略选项，以确保Intouch和AIS的股东获得有关业务内含价值的全部利益，并且将遵循新交所挂牌条例，在适当时候作出有关披露。

继上周五大涨4.94％之后，新电信（Singtel）股价今天继续受并购消息刺激，一度再涨3.14％，使盘间股价达到2.63元的逾10个月最高水平。

新电信在文告中，也建议股东不要对所持有的新电信股份采取任何可能损害其利益的行动，并在交易新电信股票时谨慎行事。

外媒今早纷纷报道，泰国能源巨头萨拉·拉塔纳瓦迪（Sarath Ratanavadi，56岁）的海湾能源开发公司（Gulf Energy Development PLC），已向新电信（Singtel）持股21％的泰国联号Intouch Holdings公司提出全面收购献议，并且准备在掌控Intouch超过50％股权之后，向Intouch掌控的泰国最大流动电信公司亿旺资讯服务（AIS）提出全面收购献议。

海湾能源提出收购献议时，已拥有Intouch的18.93％股权。新电信则是Intouch的最大股东，也持有AIS的23％股权。