政府拟贷款资助深隧道阴沟系统工程

（早报讯）建造中的深隧道阴沟系统第二阶段工程预计在2025年完工后，整个系统使用寿命可达100年，惠及数代人。这个耗资65亿元的第二阶段工程，将是政府计划通过借贷来资助的其中一项国家重大基础设施项目。

总长100公里的深隧道阴沟系统（Deep Tunnel Sewerage System，简称DTSS）第二阶段目前已完成其中24公里的工程。系统通过地下管道把我国西部和市区的污水集中输送到供水回收厂作再循环处理，丰富我国水供来源，并腾出更多土地用作其他发展。

为让各世代以公平和有效率的方式分摊长期基础设施开支，副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰本月初在国会对国家重大建设借贷法令（Significant Infrastructure Government Loan Act，简称SINGA）提出一读。法令允许政府最多借贷900亿元，来资助使用寿命至少50年、项目成本至少40亿元，又对国家经济、环境和社会永续发展起着至关重要作用的重大基础设施项目。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮今天（4月19日）下午在永续发展与环境部长傅海燕的陪同下，走访DTSS第二阶段工程位于本茱鲁路（Penjuru Road）的工地现场。

英兰妮过后接受媒体采访时说：“DTSS是新加坡如何进行长期发展的例子……我们的步入人口老龄化，因此我们须考虑如何为国家重要的基础设施融资。这就是为什么未来SINGA的基本理念是，它首先必须对国家重要；第二是要让超过一代人受益。”

她也提到，“我们非常不愿意做的是为经常性支出借钱。你借钱来支付我们今天的消费，消耗过后留下债务，未来的年轻一代将不得不为我们今天所享受的付出代价。那不是我们想要的理念。”

我国政府曾在1970至1980年代贷款建造首条地铁线及樟宜机场第一和第二搭客大厦。1990年代起，政府总经常收入足以应付经常支出和资助大型基建项目的全额费用，使政府没有借贷的需要。

不过，在下来15年，政府将展开新地铁线等重大基础设施项目，预料会面对庞大发展支出。

DTSS早在1990年代构思，利用引力特点，让全岛收集的家庭和工业污水顺着埋在地下20米至55米深的管道地势，从高到低流到大士、樟宜与克兰芝的供水回收厂处理及净化成新生水，因此不必沿途建造水泵站，从而腾出相当于214个足球场大小的地面空间，也提高我国水资源利用率。

（部分画面由海峡时报拍摄）