新增社区病例是餐馆经理 妻子是日前确诊会计

（早报讯）本地今天（4月19日）唯一的新增社区病例是日前确诊女会计的丈夫，他在两家餐馆担任经理，最近一次上班是在本月15日。

根据卫生部文告，该名44岁新加坡男永久居民是在高平街（Gopeng Street）12号的Spice Grill Restaurant以及仰光路（Rangoon Road）94号的Rangoon Bar & Bistro工作。

他的41岁妻子在一家钢铁与农作物贸易公司OM Universal担任会计，本月16日确诊。因此，这名男子也在同日作为密切接触者接受居家隔离。

他并未出现症状，而是在17日隔离期间接受检测，隔天确诊并被救护车送往国家传染病中心。他的血清检测呈阴性，显示可能是当前受感染。

卫生部说，所有与确诊男子有过密切接触的人，包括他的同事在内都已被隔离，并会在隔离期开始和结束时接受检测。当局也会为他们进行血清检测，以判断确诊病例是否被他们传染。

我国今天新增共20起冠病确诊病例，除了上述社区病例，其余19起均属境外输入，抵新后就开始履行居家通知或接受隔离。

社区病例近期到访过的地点则增加四个，其中刚确诊男子工作的Spice Grill Restaurant和Rangoon Bar & Bistro曾有病例多次到访。其他新增地点包括富丽华河畔大酒店的餐馆The Square @ Furama，以及劳明达街324号的餐馆Adam’s Corner Seafood Restaurant。

截至今天中午，本地累计确诊病例达6万零851起。