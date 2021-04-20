（早报讯）投资者获利卖出促使纽约隔夜股市周一（19日）回跌，至今企业盈利整体虽优于预期，但分析师估计要推动美股继续攀高并不容易，道琼斯指数和标普500指数皆已四周连涨。美国周一，道琼斯指数跌123.04点或0.36％，闭市报34077.63点，从上周五的历史新高回落；标普500指数跌22.21点或0.53％，闭市报4163.26点，从上周五的历史新高回落；纳斯达克指数跌137.58点或0.98％，闭市报13914.77点。

虽然美国股市三大股指的期货在亚洲周二时段至今小幅上涨，悉尼、东京和首尔股市今天开盘表现疲软，悉尼和东京目前分别跌0.27％和1.76％，首尔则涨0.31％。

本地方面，海峡时报指数周一在新电信（Singtel）劲涨和胜科工业（Sembcorp Industries）大涨9.79％的带动下，进一步攀升7.96点或0.25％，闭市报3209.72点。

周二（20日）可关注的股票：

1.新电信（Singtel）昨日表示，集团正在检讨战略选项，以确保Intouch和AIS的股东获得有关业务内含价值的全部利益，并且将遵循新交所挂牌条例，在适当时候作出有关披露。它表示它视泰国联号Intouch Holdings公司以及亿旺资讯服务公司（AIS）的持股为战略投资，并相信有关业务的长期展望。

新电信是针对泰国海湾能源开发公司（Gulf Energy Development PLC）昨日的宣布而表态。海湾能源献议以每股65泰铢的价格，有条件全面收购Intouch，并且在必要时以每股122.86泰铢的价格，向AIS提出全面收购献议。此消息促使Intouch昨日股价一度大涨9％。继上周五大涨4.94％之后，新电信股价继续受并购消息刺激，一度再涨3.14％，使盘间股价达到2.63元的逾10个月最高水平。新电信昨日股价闭市报2.60元，涨1.96％。

2.扬子江船业（Yangzijiang）昨日闭市后透露，在3月5日宣布的新合同之外，它已取得另外15艘船的建造合同，总值9亿7000万美元（12亿9000万新元）。这15艘船包括6艘运载能力达1万5000标准箱（TEU）的箱运船，两艘2400TEU的箱运船，两艘载重吨位5万公吨的中程液货船（MR tanker），三艘载重吨位8万2300公吨的散货船，以及两艘载重吨位3万1800公吨的大湖型散货船。

它指出，这些船只主要预定在2022-23年交货，因此对集团现财年的盈利没有任何显著影响。集团今年来取得的新订单已达40亿1000万美元。

扬子江船业昨日股价大涨5.39％，闭市报1.37元。

3.收购者已掌控超过90％梁苑集团（Neo Group）股权，集团势将被私有化。收购者提出的收购献议，如今已转为无条件收购献议，同时因为掌控超过90％股权，收购者因此有权并且打算在献议截止后以每股0.60元收购价强制收购其余股权。

餐饮服务供应商梁苑集团昨日闭市后透露，截至昨日傍晚6时，收购者Forestt Investment已掌控集团91.16％股权。收购献议的截止日期如今从5月11日延后至5月25日并将不再延后。

Forestt Investment是梁苑集团创办人、主席兼总裁梁佳吉和太太刘爱萍（梁苑集团执行董事）的私人公司。今年3月底，梁苑集团宣布Forestt Investment向它提出收购献议，旨在将公司除牌私有化。梁苑集团昨日股价持平，收报0.605元。

4.纳峰科技（Nanofilm）昨日闭市后透露，公司与淡马锡控股旗下的Venezio Investments达成不具约束力的条款书，将一同投资于Sydrogen Energy公司，以使用纳峰科技的独特真空镀膜技术，发掘氢能源经济商机。纳峰科技指出，集团所有与氢能源有关的业务，将由Sydrogen负责。纳峰科技将持有合资公司Sydrogen Energy的多数股权。

纳峰科技昨日股价涨0.58％，闭市报5.20元。

5.凯利板公司黑金天然资源（Blackgold Natural Resources）昨日获得会计与企业管制局（ACRA）批准延后举行常年股东大会以及提交常年报告书。它前周五也向新交所申请延后至最迟在5月21日举行常年股东大会，目前还有待新交所批准。它前周五也透露与蒙古注册公司Tengri Coal and Energy签署不具法律约束力的协议，计划进行10亿元的反向收购交易，以便该蒙古公司借壳上市。

黑金天然资源昨日股价持平，闭市报1.7分。

6.莱萨特国际（Lasseters International）透露昨日签约脱售其澳大利亚赌场酒店业务、保健俱乐部业务及永久地契土地和建筑，总售价是1亿零500万澳元（1亿零860万新元），交易有待符合一些条件，包括获得股东的批准。购买者是澳洲综合项目与酒店集团Iris Capital旗下公司。莱萨特国际昨日股价跌2.50％，闭市报3.9分。

7.吉宝基础设施信托（Keppel Infrastructure Trust）今年第一季业务报告指出，集团的息税折旧摊销前盈利同比减少0.2％至9790万元，营运现金流同比增加15.6％至6650万元。吉宝基础设施信托昨日跌1.82％，闭市报0.54元。

8.吉宝太恒美国房地产信托（Keppel Pacific Oak US REIT）第一季业务报告透露，第一季可派发收入同比增长3.6％至1490万美元，净房地产收入同比减少2.8％至2040万美元，营收同比减少2.1％至3460万美元。信托负债率为37.5％，直至2022年11月没有长期再融资需要，在3月底时现金及未动用设施达9350万美元。

吉宝太恒美国房地产信托昨日跌0.68％，闭市报0.735美元。

9.翱兰国际（Olam International）计划发行1亿元永久证券，与它在今年1月18日发行的2亿5000万元永久证券，两批证券将合为一个系列，发行价是100.013％，首五年派发率是5.375％。翱兰国际昨日股价持平，闭市报1.73元。